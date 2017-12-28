Тюменские СМИ не могут подать заявку на участие в предвыборной кампании президента

15:15 28 декабря 2017 0

Портал ЦИК привел в панику тюменские СМИ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Тюменские СМИ перед Новым годом столкнулись с непредвиденной проблемой. Они не могут подать заявки на размещение информационных материалов для участия в предвыборной кампании.

Дело в том, что для выборов президента 2018 года заявки необходимо подавать в электронном виде, зарегистрировавшись предварительно на портале Центризбиркома. Все электронные документы необходимо оформить до 17 января. Однако, как сообщил «URA.RU» источник на условиях анонимности, Тюменский ЦИК предупредил представителей СМИ, что подать заявку в электронном виде лучше всего до 7 января.

Сегодня, 28 декабря, представители ряда СМИ попытались пройти на официальном портале ЦИК электронную регистрацию, но уже в течение трех часов они не могут это сделать. Как поясняют представителям редакций в центре информационной поддержки ЦИК, что это не первый звонок: с такой проблемой столкнулись СМИ и из других городов. Трудности в регистрации связаны с тем, что на портале недавно прошли технические работы, и сейчас у желающих подать заявку возможны трудности с переходом на сайт.

«Сайт „висит“ уже три часа, и мы ничего не можем сделать, а завтра уже предпраздничный день. Если завтра не получится зарегистрироваться — впереди длинные выходные, где гарантия, что мы вообще сможем подать заявку и принять участие в предвыборной кампании?» — беспокоятся представители СМИ.

«URA.RU» в информационно-справочном центре ЦИК пояснили, что в настоящий момент портал работает в штатном режиме и никаких сложностей с регистрацией СМИ не возникает. «Проблемы могли быть связаны с обновлением сайте. В настоящий момент тем, кто хочет подать заявку, необходимо пройти регистрацию», — рассказали специалисты «горячей линии» ЦИК.