Слишком теплая погода не позволяет дорожным службам Ямала открыть движение по большинству зимников. Дорожники предостерегают автомобилистов от езды по опасным сезонным дорогам, призывая дождаться их официального открытия.
К началу января в округе действовал только один зимник «Уренгой — Красноселькуп», однако и он временно закрыт из-за потепления и метели. В данный момент неизвестно, когда дорожные службы смогут разрешить передвижение по сезонным дорогам «Салехард — Надым», «Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале» и «Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги», поскольку теплая погода не дает зимнику как следует «схватиться», сообщает «Север Пресс».
Ранее «URA.RU» сообщало об аварии на закрытом зимнике «Игрим — Приобье». Водители грузовиков проигнорировали запрет на движение и поехали в объезд. Машины провалилась под лед, а виновникам инцидента лишь чудом удалось избежать гибели.