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Главные новости Курганской области
13:20  05 января 2018 0

«Мне здесь 7 или 8 лет». Савичева поделилась архивным фото с женой Макса Фадеева

Концерт Юлии Савичевой Курган, савичева юля
Савичева показала свое детское фото с женой продюсераФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Уроженка Кургана, певица Юлия Савичева выложила в Instagram снимок, где еще девочкой запечатлена с супругой продюсера Макса Фадеева Натальей. Певица поблагодарила Наталью за «потрясающую фотографию» и вспомнила, что этот снимок был сделан спустя несколько дней после того, как она сильно обожглась кипящим маслом.

«Мне здесь 7 или 8 лет. На моем подбородке можно рассмотреть небольшие ожоги. Это я так яичницу пожарила», — поделилась певица историей с подписчиками. По словам Савичевой, она налила на сковороду много масла, после чего высоко подняла яйцо и разбила его «как шеф-повар в программе по телевизору». В итоге почти все раскаленное масло выплеснулось на будущую звезду. «Будьте внимательны, когда ваши дети пробуют что-то делать у плиты!» — посоветовала певица.

«А че вы тогда еще с Фадеевым дружили что ли?» — засыпали певицу вопросами поклонники. Впрочем, им тут же ответили знающие курганцы: «Фадеев и Савичева из одного города, из нашего Кургана. Конечно они дружили, они все из Кургана, он ее и вытянул на сцену».

Как писало «URA.RU», Фадеев и Савичева — уроженцы Курганской области. Продюсер был знаком с отцом Савичевой и, когда она была маленькой, пообещал сделать из нее звезду.

В августе прошлого года Макс Фадеев первым опубликовал фото новорожденной дочери Юлии Савичевой. «У нас теперь девочка родилась!» — заявил в Instagram продюсер. После рождения дочки Савичева не спешит вернуться на сцену.

Нина Калинина
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