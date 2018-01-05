Уроженка Кургана, певица Юлия Савичева выложила в Instagram снимок, где еще девочкой запечатлена с супругой продюсера Макса Фадеева Натальей. Певица поблагодарила Наталью за «потрясающую фотографию» и вспомнила, что этот снимок был сделан спустя несколько дней после того, как она сильно обожглась кипящим маслом.
«Мне здесь 7 или 8 лет. На моем подбородке можно рассмотреть небольшие ожоги. Это я так яичницу пожарила», — поделилась певица историей с подписчиками. По словам Савичевой, она налила на сковороду много масла, после чего высоко подняла яйцо и разбила его «как шеф-повар в программе по телевизору». В итоге почти все раскаленное масло выплеснулось на будущую звезду. «Будьте внимательны, когда ваши дети пробуют что-то делать у плиты!» — посоветовала певица.
«А че вы тогда еще с Фадеевым дружили что ли?» — засыпали певицу вопросами поклонники. Впрочем, им тут же ответили знающие курганцы: «Фадеев и Савичева из одного города, из нашего Кургана. Конечно они дружили, они все из Кургана, он ее и вытянул на сцену».
Как писало «URA.RU», Фадеев и Савичева — уроженцы Курганской области. Продюсер был знаком с отцом Савичевой и, когда она была маленькой, пообещал сделать из нее звезду.
В августе прошлого года Макс Фадеев первым опубликовал фото новорожденной дочери Юлии Савичевой. «У нас теперь девочка родилась!» — заявил в Instagram продюсер. После рождения дочки Савичева не спешит вернуться на сцену.