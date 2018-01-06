Администрация Кургана решила не проводить ремонт горок на площади имени Ленина, где во время катания семилетний мальчик напоролся на огромный штырь, торчавший из ямы. Горки уже несколько дней стоят огороженные специальной лентой, но их ремонтом никто не занимается.
«Люди, которые приходят с детьми покататься, недоуменно разворачиваются и уходят на две другие горки», — делятся жители города в соцсетях. Очевидцы рядом с лестницей опасной горки успели снять ведро, и посчитали, что вскоре начнется ремонт, но за два дня мастера на опасной горке так и не появились.
Как ранее сообщало «URA.RU», 3 января, катаясь с горки, мальчик напоролся на острый штырь. Ребенка с травмами доставили в больницу. ЧП на ледовом городке заинтересовалось региональное управление Следственного комитета РФ.
«Видимо пока ведется дело нельзя ничего ремонтировать. Может следственные органы будут следственный эксперимент проводить», — предполагают горожане.
Еще до этого инцидента сити-менеджер Кургана Андрей Потапов потребовал привести в соответствие с требованиями безопасности детские горки на центральной площади Кургана. В строительство ледового городка власти в этом году вложили 6,3 млн рублей.