04:14 09 января 2018 0

Спецпрокурор США хочет допросить Дональда Трампа на предмет связях с Москвой во время выборов Фото: wikimedia.org/The White House

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, который занимается делом о вмешательстве России в выборы американского лидера в 2016 году, сообщил адвокатам главы государства Дональда Трампа о том, что намерен его допросить.

Мюллер сказал об этом юристам Джону Дауду и Джеку Секулову на личной встрече, которая, как пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники, состоялась в конце декабря. По словам одного из собеседников издания, допрос может состояться в ближайшие недели. Самому Трампу, как отмечается, это может пойти на пользу, поскольку только так он может доказать, что Москва не имела никакого отношения к его президентской кампании.

Тем не менее, адвокаты главы государства не охотно готовы подвергнуть подзащитного допросу. Они уже обсуждали возможность предоставить ответы на вопросы спецпрокурора письменно, а также потребовали от него доказательств того, что он не может получить необходимую информацию без допроса.

В конце декабря, как напоминает RT, Дональд Трамп заявил, что расследования дела «российского вмешательства» выставляет США в неприглядном свете.