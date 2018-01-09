Ямалец пытается продать Infiniti за один биткоин. ФОТО

Автовладелец из Надыма хочет поменять люксовый внедорожник на один биткоин. Необычное предложение о продаже Infiniti FX35 первого поколения 2003 года выпуска появилось на портале drom.ru.
Машину с пробегом 200 тысяч км надымчанин оценил в 470 тысяч рублей. Владелец также предлагает обмен на более дешевый автомобиль с доплатой или гараж. Одним из вариантов продажи автомобиля собственник подержанного авто называет обмен на биткоин.
Отметим, это уже не первое объявление от ямальцев, в котором они оценивают недвижимость и другое имущество в криптовалюте. 18 декабря на популярном форуме Салехарда появилось объявление о продаже однокомнатной квартиры за четыре биткоина или 4,2 млн рублей.
Ранее «URA.RU» писало о том, что один из автосалонов лакшери-сегмента разместил объявление о продаже Bentley Flying Spur за 55 биткоинов. Тогда прокуратура отправила директору автосалона предупреждение о недопустимости проведения незаконных операций. В ведомстве пояснили, что «денежные обязательства должны быть выражены в законном платежном средстве».
Курс биткоина вырос в конце прошлого года до 20 тысяч долларов США, но затем стал падать. На момент публикации 9 января он составляет 15155,29 $ или 872 944,7 рубля.