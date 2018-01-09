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Главные новости Ямала
15:35  09 января 2018 0

Ямальские спасатели объединятся с «Лизой Алерт» ради поиска пропавших людей

Здания Салехарда. ЯНАО, правительство, ямал, янао
В правительстве Ямала готовят соглашение о сотрудничестве с поисковыми отрядами добровольцевФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Правительство Ямала планирует подписать соглашение о сотрудничестве с добровольным поисково-спасательным отрядом «Лиза Алерт». Документ предполагает проведение совместных тренировок добровольцев и профессиональных спасателей, налаживание взаимосвязей для оперативного обмена информацией и совместное проведение спасательных операций.

Документ пока находится в стадии согласования. Он был разработан по поручению губернатора Ямала Дмитрия Кобылкина после встречи с представителями добровольцев из «Лиза Алерт» в прошлом году. Представители власти ЯНАО выражают надежду на то, что данное соглашение будет способствовать более оперативной и качественной работе поисковых служб округа, — сообщили «URA.RU» в пресс-службе ямальского правительства.

Подписывать соглашение будут три стороны: Управление ГО и ЧС по Ямалу, окружной департамент гражданской защиты населения и отряд «Лиза Алерт». Подписание приурочено к проведению года социальной ответственности, объявленного губернатором Кобылкиным на Ямале.

Вячеслав Егоров
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