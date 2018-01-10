На Ямале бывший чиновник-коррупционер сделал бизнес на оленьих рогах

18:12 10 января 2018 2

Вячеслав Кучеренко после условного срока за коррупцию занялся рогатым бизнесом Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Экс-директор ямальского департамента агропромышленного комплекса и продовольствия Вячеслав Кучеренко, который получил условный срок за коррупционные преступления и покинул пост чиновника, занялся бизнесом. Выяснилось, что еще в 2016 году, после оглашения приговора, он основал компанию «АрктикАгроИнвест» и сейчас занимается скупкой оленьих рогов и пантов.

В прошлом году был зарегистрирован интернет-домен и недавно заработал сайт www.arktikagroinvest.ru. Фирма предлагает скупку оленьих рогов и пантов, а также продает готовую продукцию из них производства одной из российских фармацевтических компаний. Кроме того, компания торгует тушеной и свежей олениной. К сожалению, связаться с Вячеславом Кучеренко не удалось. По указанным на сайте номерам никто не отвечает.

Собственные источники агентства отмечают, что незадолго до Нового года бывший чиновник посещал здание ямальского правительства. С кем он там встречался, пока неизвестно. Инсайдеры не исключают, что Кучеренко мог вести переговоры о поставках оленины через его компанию. Отметим, что пока компания «АрктикАгроИнвест» не участвовала в каких-либо торгах и не имеет госконтрактов.

Кучеренко, напомним, возглавлял департамент АПК и продовольствия Ямала, но покинул свой пост за день до вынесения приговора в суде. Его осудили за растрату бюджетных средств. Согласно вердикту, Кучеренко воспользовался служебным положением и закупил оборудование по завышенной стоимости у поставщика, который оказался его бывшим однокурсником.

Добавим также, что рынок оленьих рогов на Ямале пока действует бесконтрольно. Неофициально оленеводы зарабатывают десятки тысяч долларов, продавая рога и панты компаниям в России и Китае. Из них впоследствии изготавливают разные биологически активные добавки и препараты. Власти Ямала уже неоднократно высказывались за то, чтобы взять черный рынок оленьих рогов под контроль. Ранее пресс-служба правительства сообщала, что до конца 2017 года они планируют экспортировать в Китай до 20 тонн оленьих рогов и пантов. Выполнен ли этот план — пока не уточняется.