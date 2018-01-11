Риелторы пообещали скидки тюменцам, оставшимся без квартир из-за пожара на Олимпийской

15:04 11 января 2018 0

Пока дом восстанавливают, люди будут жить в арендованных квартирах Фото: Екатерина Христозова © URA.RU

Тюменские погорельцы с улицы Олимпийской с 11 января начинают заключать первые договоры на аренду квартир. Из бюджета области уже выделены средства на съем жилья по максимальным ставкам тюменского рынка недвижимости в данном районе. Для аренды однокомнатной квартиры максимальное возмещение составляет 15000 рублей, двухкомнатной — 18000 рублей. Услуги риелтора оплачиваются в зависимости от стоимости квартиры, но не более 12000 рублей. Об этом сообщил на встрече с пострадавшими от пожара замруководителя администрации города Павел Перевалов.

Ряд СМИ накануне написал о том, что в Тюмени в связи с пожаром на улице Олимпийской вырастут цены на аренду жилья. Эксперты «URA.RU» опровергли эту информацию и сообщили, что тюменские арендодатели и риелторы не будут наживаться на беде людей, наоборот, готовы сделать существенную скидку для погорельцев. Об этом сообщил руководитель Федеральной риелторской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

«Специалисты нашей компании предоставят услуги по аренде с максимальным дисконтом для людей, чьи квартиры пострадали от пожара на Олимпийской. В течение суток мы определимся с процентом скидки, но уже сейчас готов подтвердить, что она будет ниже себестоимости данной услуги», — отметил Хусаинов.

Он также сообщил о том, что активизация арендаторов в данном районе в связи с ЧП не повлияет на рынок аренды: «В месяц в Тюмени сдается около 3000 квартир, люди, пострадавшие от пожара, будут искать в районе 100-120 квартир. Для Восточного микрорайона — небольшой объем, и у рынка есть возможность безболезненно этот запрос удовлетворить. Более того, у нас уже сейчас идут первые переговоры об аренде для погорельцев, и арендодатели сами идут на скидки, понимая в какой сложной ситуации находятся пострадавшие люди. Эта ситуация объединила людей».

Также руководитель «Этажей» отметил, что в Тюмени не распространена услуга по оплате страховых взносов за аренду квартир (как правило, это сумма составляет одну-две месячные арендные платы), поэтому жителям с Олимпийской вполне хватит средств, выделенных из бюджета, для аренды жилья и оплаты услуг риелторов.

«В данном районе много новых домов, поэтому у людей будет достойный выбор квартир. И если кто-то из горе-арендодателей захочет повести себя по-свински по отношению к людям, попавшим в беду, у него это не получится, поскольку желающих сдать квартиру в этом районе большое количество», — уточнил на условиях анонимности аналитик тюменского рынка недвижимости.

Жилец дома №4 по улице Олимпийской Ульви Алиев сообщил «URA.RU», что он уже снял двухкомнатную квартиру в данном районе за 15000 рублей. Завтра он передаст в управление социальной защиты Тюмени договор, который проверят и, как ему пообещали, после этого перечислят деньги за аренду. Алиев уточнил, что арендованная квартира находится в пятиэтажном доме хрущевской застройки, но она в хорошем состоянии.

Масштабный пожара дома № 4 на улице Олимпийской произошел 8 января. Фасад девятиэтажного дома выгорел практически полностью с первого по девятый этаж. 160 людей остались без крова. В настоящий момент часть из них проживает в гостинице «Колос».