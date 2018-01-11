Тюменские онкологи начали применять инновационную технологию лечения рака предстательной железы. Главными преимуществами методики является снижение постоперационных рисков и быстрая реабилитация пациента.
Тюменские врачи стали первыми среди европейских коллег, использовавших брахитерапию с применением микроисточников на основе цезия-13. Методика, разработанная в США, позволяет сократить срок реабилитации с двух месяцев до десяти дней.
На базе медико-санитарной части «Нефтяник» тюменские врачи Алексей Пономарев и Василий Ощипков провели уникальную операцию, наблюдать за которой в режиме реального времени смогли участники международного мастер-класса по лечению рака предстательной железы. В операционной их консультировали американские разработчики технологии — Стивен Кертцман и Майкл Крачон.
Отмечается, что технология уже внедрена в практику и на постоянной основе применяется тюменскими врачами.