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12 января 2018
11 января 2018
19:50  12 января 2018 0

Дела участников «дерзкого» свадебного кортежа в Тюмени направлены в суд

Участников кортежа привлекли к ответственностиФото: официальная группа ГИБДД по Тюменской области в Facebook

Одиннадцать водителей из свадебного кортежа, которые в декабре прошлого года «с ветерком» прокатились по центру Тюмени и нарушили сразу несколько правил дорожного движения, привлекли к административной ответственности. При этом еще один лихач выехал за пределы России, и проверка по нему до сих пор продолжается.

Материалы по участникам кортежа уже направлены в суд, рассказали «URA.RU» в ГИБДД по Тюменской области. В ведомстве отметили, что пятерым из них за отсутствие номерных знаков грозит штраф или лишение права управления транспортом до 3 месяцев. Еще одного водителя накажут за выезд на встречку, а всего автоинспекторы составили девять административных постановлений за нарушения ПДД.

Как ранее писало «URA.RU», видео поездки свадебного кортежа по центру Тюмени появилось в интернете 18 декабря, а еще через несколько дней тюменская полиция задержала двух водителей и установила нескольких причастных к инциденту. Нарушителями оказались молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет — никто из них не считает себя виновным. В ГИБДД сообщили, что установить всех участников кортежа удалось с помощью видеокамер.

Дарья Корчак
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