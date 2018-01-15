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12:21  15 января 2018 0

Уральский детсад заплатит треть миллиона малышу, который «сам себя покалечил»

Новиков Илья, весы, молоток, правосудие, судья, суд, судебные разбирательства, мантия
Суд частично удовлетворил иск родителей пострадавшего малыша к муниципальному детсадуФото: depositphotos.com © URA.RU

Курганский детский сад «Мишутка» должен выплатить 280 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда за тяжелую травму ребенка-инвалида, полученную на горке. Еще 30 тысяч рублей будет выплачено его матери. Такое решение принял городской суд, сообщила «URA.RU» адвокат семьи пострадавшего малыша Елена Камшилова. Родители ребенка требовали взыскать с детского сада 1 млн рублей.

История особенного малыша вызвала широкий резонанс в соцсетях. В июне 2016 года во время прогулки на площадке детсада четырехлетний мальчик с синдромом Дауна, катаясь с металлической горки, получил двойной винтообразный перелом правой ноги. При этом медпомощь в учреждении ему не оказали.

Экспертиза установила, что горка не соответствовала нормам безопасности и не была проверена перед началом учебного года. Однако разрешение на ее эксплуатацию было выдано. Несмотря на это, руководство учреждения вину переложило на особенного ребенка. «На протяжении всего судебного процесса заведующая обвиняла ребенка в получении им травмы, неоднократно указывая на его инвалидность, — отметила Елена Камшилова. — Опускалась до наивных манипуляций, утверждая, что если решением суда с детского сада будут взысканы деньги, то в детском саду будет нечем кормить здоровых детей! И утверждала, что игровое оборудование площадки безопасно и соответствует всем ГОСТам, игнорируя материалы проверки следственного комитета».

Кроме того, в соцсетях разгорелся спор о проблемах детей-инвалидов и их обучении в группах со здоровыми детьми. Жительница Кургана Ирина Лунина написала оскорбительные комментарии по отношению к детям-инвалидам и их родителям, в отношении нее расследуется уголовное дело.

Анна Бояркина
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