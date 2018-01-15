Движение по зимнику Салехард — Надым закрывают из-за погодных условий. Плюсовая температура, мокрый снег и дождь привели к тому, что плотность полотна трассы была нарушена.
Обеспечить безопасный проезд по главному зимнику региона сейчас невозможно, сообщают в Департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. Аномально теплая зима на Ямале парализовала транспортную схему округа: до сих пор далеко не на всех водоемах лед достиг нужной толщины.
Как ранее сообщало «URA.RU», в начале января из-за потепления и метели движение по большинству зимников было запрещено. При этом 7 января на зимней трассе Салехард — Надым застряли десятки водителей, но уже через день она была расчищена и снова начала работу.
Напомним, что зимник Салехард — Надым является единственной наземной связью между западной и восточной частями региона. Его смогли открыть только 13 января, с большой задержкой из-за высоких температур воздуха.