На Ямале расчистили опасный зимник, где застряли десятки водителей

Власти ЯНАО отчитались о работах на зимней трассе Салехард — Надым, на которой 7 января застряли десятки водителей. К 8 января она была расчищена, по зимнику прошли 327 единиц транспорта, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Ситуация на зимнике Салехард — Надым обсуждалась расширенном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям ЯНАО, которое провел руководитель аппарата губернатора Наталья Фиголь. Основой темой стало восстановление трассы после потепления, которое произошло в начале месяца.
По словам главы Надымского района Леонида Дяченко, 7 января на трассе застряло около десятка машин. После появления сообщения о ЧП на аварийный участок направили поисково-спасательную группа «Ямалспаса», бригаду скорой помощи и подвижной пункт обогрева. Кроме того, в одной из гостиниц у дороги создан пункт временного размещения, в котором остановились 23 человека и организован пункт питания. Также специалисты расчистили трассу. Для этого привлекались 16 единиц техники и около 60 представителей различных структур.
Зимник был официально закрыт для проезда 7 января, когда температура воздуха поднялась до -1 градуса. Несмотря на предупреждения, ряд водителей продолжил движение, в результате два грузовика ушли под лед.