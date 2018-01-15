Подозреваемого в убийстве маленькой девочки задержали
Правоохранительные органы Салехарда возбудили уголовное дело против местного жителя, подозреваемого в убийстве собственной малолетней дочери. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Ямалу.
Тело трехмесячной девочки было обнаружено в одном из домов Салехарда утром, 14 января. При осмотре судмедэксперты обнаружили на голове убитого ребенка ссадины и кровоподтеки. Главного подозреваемого по делу уже задержали — им оказался 27-летний отец новорожденной.
Возбуждено уголовное дело по факту убийства малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии. В следственном управлении также отметили, что семья на учете как неблагополучная не состояла.