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13:36  15 января 2018 1

Ямальца заподозрили в убийстве трехмесячной дочери

Приговор Юрию Касьяненко. Курган, подследственный, наручники, заключенный, полиция
Подозреваемого в убийстве маленькой девочки задержалиФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Правоохранительные органы Салехарда возбудили уголовное дело против местного жителя, подозреваемого в убийстве собственной малолетней дочери. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Ямалу.

Тело трехмесячной девочки было обнаружено в одном из домов Салехарда утром, 14 января. При осмотре судмедэксперты обнаружили на голове убитого ребенка ссадины и кровоподтеки. Главного подозреваемого по делу уже задержали — им оказался 27-летний отец новорожденной.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии. В следственном управлении также отметили, что семья на учете как неблагополучная не состояла.

Дарья Корчак
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