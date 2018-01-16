В Салехарде накануне обсудили обеспечение безопасности при эксплуатации автомобильных дорог, включая автозимники. Внеплановое заседание окружной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности провел заместитель губернатора ЯНАО Михаил Каган. Об этом сообщается на официальном сайте ЯНАО.
«Вопрос остается актуальным: погодные условия таковы, что проблема может стать еще более острой. Но, несмотря ни на что, люди выезжают на зимние дороги. И даже в этих условиях мы должны обеспечивать безопасность жизни и здоровья граждан на автодорогах, ситуация на зимнике Салехард—Надым не должна повториться», — сказал Михаил Каган.
В настоящее время принят порядок действий транспортной службы при неблагоприятных погодных условиях, при образовании заторов и закрытии (ограничении) движения; ситуацию на дорогах проверяют в ежедневном режиме. Также обсуждались организация пункта весового контроля на въездах на зимние автодороги силами подрядных организаций, изменение технологии содержания зимников, пропускной режим на КПП. В планах — организация на КПП в период неблагоприятных погодных условий дежурства техники высокой проходимости для оперативной помощи. Также на КПП появятся средства связи, видеофиксации и «тревожные кнопки», а подразделения дорожной службы обеспечат средствами радио- и телефонной связи.
Департаменту транспорта ЯНАО для предупреждения ЧП рекомендовали проверять качество выполнения подрядчиками обязательств по содержанию автодорог и ледовых переправ. Дирекции дорожного хозяйства совместно с органами местного самоуправления и Госавтоинспекцией УМВД России по ЯНАО предложено вводить временные ограничения, вплоть до полного закрытия движения в период неблагоприятных природно-климатических условий с информированием граждан о причинах и сроках таких ограничений, а также возможных маршрутах объезда. При этом должны быть установлены дорожные знаки и информационные щиты.
На комиссии предложили установить административную ответственность за нарушение режима и правил выезда на зимние автомобильные дороги в период, когда существует угроза жизни и здоровью людей. Напомним, что 7 января на сезонной трассе Салехард—Надым из-за аномально теплой погоды (-1 градус) застряли десятки водителей. Зимник был официально закрыт для проезда. Несмотря на предупреждения, несколько водителей продолжили движение, в результате два грузовика ушли под лед. К 8 января трасса была очищена.