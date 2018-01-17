В Сеть попали снимки голой Водонаевой. ФОТО

23:09 17 января 2018 1

Голая Водонаева «занимается своими делами» на камеру Фото: телеграм-канал Super

Уроженка Тюмени, бывшая участница «Дома-2» Алена Водонаева снялась обнаженной для журнала Maxim. Горячими фото звезды «исподтишка» поделился телеграм-канал Super.

Откровенные снимки сделаны будто бы без ведома самой Водонаевой. На кадрах она готовится к съемке — надевает чулки, красуется перед зеркалом с помадой. В официальном аккаунте журнала в Instagram также появилось несколько фотографий со съемочной площадки. В подписи к одному посту в Maxim шутят, что отчаялись звать Водонаеву на фотосессии и «провели съемку без разрешения, сидя на дереве напротив ее окон». Одни поклонники тюменской звезды оценили ее фигуру и смелость, а другие, напротив, упрекнули в «распоясанности».

1/2 Фото: телеграм-канал Super

Ранее поклонники Алены Водонаевой отметили, что купальник, в котором она красуется на новых фото в соцсети, ей маловат по размеру, и ее грудь просто не влазит в него. «URA.RU» писало, что очень многие раскритиковали экс-звезду «Дома-2» за нарочито выставленные напоказ прелести.