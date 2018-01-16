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17 января 2018
16 января 2018
22:52  16 января 2018 1

Большая грудь Водонаевой не поместилась в купальник. ФОТО

На Бали модель проводит медовый месяцФото: Алена Водонаева, Instagram

Уроженка Тюмени, российская модель и экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева поделилась в Instagram новыми откровенными фотоснимками с отдыха на Бали. Многие пользователи Сети раскритиковали ее фигуру, отметив нарочито выставленную напоказ грудь.

«Мне она всегда нравилась в „Доме-2“ — фигурка супер. Сейчас груди перевешивают», «С грудью реальный перебор», «О боже, сплошной фотожоп», «Сисюли слишком уж велики. Без обид, как есть», «Скромнее быть надо», «Фу, как путана», — раскритиковали фото и фигуру Водонаевой одни комментаторы. «Совершенный купальник на совершенной Алене», «Невероятно красивые формы», «У нее суперская фигура, завидуйте молча», «И вы еще обращаете внимание на слова серых мышек, убогих и никем не признанных??? Они хотят найти в вашей бомбической фигуре изъян, это вызывает смех», — встали на защиту своего кумира другие подписчики.

Ранее «URA.RU» писало, что Водонаева разделась для обложки февральского номера Maxim во время медового месяца на Бали. Комментаторы оценили ее сексуальность, сравнив со спасательницей Малибу.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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