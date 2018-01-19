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19 января 2018
18 января 2018
17 января 2018
19:17  19 января 2018 1

Лучшие полицейские Ямала сумели раскрыть меньше половины наркопреступлений

Полиция Ноябрьска по итогам 2017 года признана лучшим отделением в ЯНАОФото: Игорь Меркулов

Правоохранители Ноябрьска подвели итоги работы за 2017 год и похвастались улучшением показателей по ряду направлений. Так, раскрываемость преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков превысила 40-процентную планку. При этом по итогам года Ноябрьский отдел МВД признан лучшим в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщили «URA.RU» в региональном полицейском главке. 18 января его сотрудники получили благодарность от городской думы, ведомственные грамоты и очередные звания.

Всего в Ноябрьске выявлено 170 наркопреступлений: на 36% больше, чем в 2016 году. Из них 71,8% наиболее опасных, связанных со сбытом наркотических веществ. Изъято более 11 кг наркотических средств, что составило 77,8% в целом по округу от общего количество изъятого. «Вами проводится серьезная работа по профилактике наркомании и с несовершеннолетними, благодаря чему уменьшается количество преступлений, совершенных молодыми людьми. А самое главное — вашу работу положительно оценивают жители города», — прокомментировал достижения стражей порядка глава администрации Ноябрьска Алексей Романов.

Между тем, в одном из популярных интернет-мессенджеров в группе «Новости Ноябрьска…» ежедневно публикуются объявления о продаже наркотических средств, адреса их закладок и приглашения заработать курьерам. Группа насчитывает более 200 подписчиков.

Лучше у ямальских полицейских получается бороться с грабителями и угонщиками: по итогам 2017 года сотрудниками Ноябрьского ОМВД раскрыто 80% такого рода преступлений. В прошлом году в Ноябрьске произошло гораздо меньше тяжких и особо тяжких преступлений, краж и грабежей. При этом вдвое выросло число нарушений закона по фиктивной регистрации иностранных граждан: из города депортировали 109 мигрантов.

Сергей Мороз
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