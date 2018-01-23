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Главные новости Ямала
13:02  23 января 2018 2

Африканские фермеры решили изучать опыт ямальских коллег. Стенд ЯНАО вызвал ажиотаж на выставке в Германии

Ямал украсил российский павильон и выставку северным колоритомФото: пресс-служба губернатора ЯНАО

В рамках 83-й сельскохозяйственной выставки «Зеленая неделя — 2018» в Берлине проходят рабочие совещания представителей делегаций разных стран мира. Всемирная организация «Фермеры мира» выбрала местом проведения своего совещания стенд Ямала, поставив жителей арктического региона в пример.

«На моей Родине, ЮАР, сейчас плюс сорок градусов, а на Ямале — минус сорок! И люди в АПК добиваются успехов в таких суровых условиях. Это пример для многих. Мы с удовольствием изучим опыт работы российских коллег», — приводятся слова председателя организации Тэо Ягерта на официальном сайте ЯНАО. Губернатор Дмитрий Кобылкин, возглавивший ямальскую делегацию, в свою очередь, отметил, что округ продолжит проводить политику перевода арктического агропрома на глубокую переработку оленины и рыбы в соответствии с дорожной картой.

Ямальский стенд привлек внимание многих
Фото: официальный сайт Ямало-Ненецкого АО

На «Зеленой неделе» фермеры мира демонстрируют лучшую продукцию потребителям, делятся друг с другом опытом, обсуждают вопросы изменения технологий в АПК. По итогам совещания было принято решение проводить съезд фермеров мира в мае 2018 года в России, в Москве.

«Для нас важно, что съезд пройдет именно в нашей стране. Сегодня всему миру мы показываем, что можем развивать агропром, имеем современные перерабатывающие производства и конкурентный товар. Все это вносит вклад в экономическое развитие страны», — отметил президент Ассоциации крестьянских и фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов РФ, первый зампредседателя комитета по аграрным вопросам Владимир Плотников.

Ранее «URA.RU» сообщало, что ямальцы ищут инвесторов из Китая для «полезной» утилизации отходов оленеводства. Округ также хотел бы получить китайские технологии производства сырья из пантов, крови и других частей оленя. Азиаты уже давно используют такие продукты в фармацевтике.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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