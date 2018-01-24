Пентагон разработал ракеты для защиты Европы от России

04:28 24 января 2018 0

Новое оружие разместят в Польше и Румынии Фото: wikimedia.org/David B. Gleason

В Соединенных Штатах Америки завершена разработка зенитных управляемых ракет SM-3 Block IIA, которые планируются производить и размещать в странах Европы. Об этом журналистам рассказала директор программы SM-3 в Пентагоне Эми Коэн.

По ее словам, в ближайшее время на Гавайях американские военные и инженеры проведут тестовый запуск новой ракеты, после чего начнется этап рабочих испытаний разработки, пишет Lenta.ru. Противоракеты, как отмечается, США планируют разместить в Польше и Румынии для защиты Европы от потенциальных баллистических угроз, якобы исходящих от России и Ирана.

Ранее, как напоминает RT, Соединенные Штаты объявили о намерении проверить инфраструктуру соседей России на предмет готовности к условиям войны и чрезвычайных ситуаций. В список вошли Белоруссия, Украина, Молдавия, Польша и Финляндия.