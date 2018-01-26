14:40 26 января 2018 0

Полицейским сначала пришлось догонять мужчину, а потом обороняться от него Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Каргапольском районе Зауралья под суд пойдет 31-летний житель рабочего поселка Красный Октябрь. Мужчину обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти при исполнении должностных обязанностей, неопасного для жизни и здоровья, а также в угрозах.

Как рассказали в СУ СК РФ по Курганской области, вечером 20 октября 2017 года пьяный зауралец, двигаясь по одной из центральных улиц поселка, проигнорировал требование сотрудников ДПС остановиться. При попытке скрыться от стражей правопорядка мужчину удалось задержать. Когда на водителя составляли административные материалы в служебном автомобиле, а также везли его на медицинское освидетельствование, он неоднократно высказывал угрозы расправой в отношении старшего инспектора ДПС, при этом замахиваясь в его сторону руками. Кроме того, пассажир не менее трех раз ударил инспектора в область головы и лица.

Вину в совершении преступления зауралец признал полностью. До суда он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, уточнили в силовых органах.