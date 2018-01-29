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Главные новости Курганской области
14:42  29 января 2018 1

В Зауралье за год закрылось более тысячи предприятий

Улица Красноармейская «Квартал миллионеров». Екатеринбург, магазин закрыт
Наиболее нестабильные сферы — торговля и недвижимостьФото: Александр Мамаев © URA.RU

За 2017 год на территории Курганской области число предприятий уменьшилось на 1,2 тысячи, это 9% от общей численности. Было вновь зарегистрировано 786 организаций, официально ликвидировано — 2092 (кроме того, исключено по иным причинам 44 предприятия), сообщает Свердловскстат.

При этом количество работающих в регионе индивидуальных предпринимателей фактически не изменилось — их насчитывается 17,4 тысячи человек. Наибольшая активность наблюдалась в сфере оптовой и розничной торговли, а также в бизнесе, связанном с авторемонтом — 37,7% из них закрылось, в то же время появилось 28,4% новых. Также в строительстве закрылось 17,7% предприятий от общего объема и возникло 12,2% новых. Прекратили работу почти 16% организаций, предоставляющих услуги риелторов.

Ранее предприниматели области жаловались на давление со стороны налоговых органов в Зауралье. Вместе с тем известно, что число мигрировавших организаций не превышает число тех, кто начал работу на территории области.

Татьяна Жаткина
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