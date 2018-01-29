В Зауралье за год закрылось более тысячи предприятий

За 2017 год на территории Курганской области число предприятий уменьшилось на 1,2 тысячи, это 9% от общей численности. Было вновь зарегистрировано 786 организаций, официально ликвидировано — 2092 (кроме того, исключено по иным причинам 44 предприятия), сообщает Свердловскстат.
При этом количество работающих в регионе индивидуальных предпринимателей фактически не изменилось — их насчитывается 17,4 тысячи человек. Наибольшая активность наблюдалась в сфере оптовой и розничной торговли, а также в бизнесе, связанном с авторемонтом — 37,7% из них закрылось, в то же время появилось 28,4% новых. Также в строительстве закрылось 17,7% предприятий от общего объема и возникло 12,2% новых. Прекратили работу почти 16% организаций, предоставляющих услуги риелторов.
Ранее предприниматели области жаловались на давление со стороны налоговых органов в Зауралье. Вместе с тем известно, что число мигрировавших организаций не превышает число тех, кто начал работу на территории области.