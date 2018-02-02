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Главные новости Ямала
20:02  02 февраля 2018 0

У губернатора Кобылкина появится собственная волейбольная команда

Поселок Тазовский, Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ, кобылкин дмитрий, тюменская матрешка
Дмитрий Кобылкин сыграет волейбол за свой собственный кубокФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Дмитрий Кобылкин стал капитаном волейбольной команды «Ямал». Она примет участие турнире «Кубок губернатора Ямала», но на особых условиях. Они сыграют только одну игру против победителей турнира. В соревнованиях так же будут участвовать команды нефегазовых компаний, сборные команды из чиновников Нового Уренгоя и Надымского района, а также сборная местного отделения «Единой России».

Состав команды Кобылкина в окружном правительстве пока не разглашают. Там сообщили, что вместе губернатором будут играть некоторые его заместители. Кроме того, на тренировках вместе с Дмитрием Кобылкиным был замечен и глава администрации Салехарда Иван Кононенко.

«Кубок губернатора Ямала» по волейболу стартует в эти выходные в Новом Уренгое. Финал турнира и игра победителя против команды губернатора состоится 5 февраля. Турнир благотворительный. Каждая команда вносит свой вклад в 100 тысяч рублей. Все денежные средства перечисляется на расчётный счет Благотворительного фонда «Ямине» и будут направлены на помощь детям-инвалидам.

Напомним, губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин будет работать в Новом Уренгое 4 и 5 февраля в рамках своей поездки по региону. Как уже сообщало «URA.RU», в рамках официального визита у губернатора намечены встречи с жителями города, посещение социальных объектов, рабочие встречи с руководством города и предприятий.

Вячеслав Егоров
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