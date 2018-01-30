Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин 30 января отправился в первую в этом году поездку по муниципалитетам округа. Первым пунктом, как мы и писали, стал Ямальский район. Кроме того, у главы региона запланированы встречи в Панаевске, Новом Порту и Яр-Сале.
Губернатора сопровождают заместитель по социальным вопросам Татьяна Бучкова, а также заместитель губернатора, директор департамента госжилнадзора ЯНАО Сергей Карасев. В поездке по населенным пунктам губернаторскую делегацию сопровождает глава Ямальского района Андрей Кугаевский.
В Панаевске губернатор посетит школу-интернат. Кроме того, Кобылкин встретится с местными представителями коренных малочисленных народов Севера (КМНС). В числе прочих вопросов предполагается обсудить обеспеченность жильем уходящих на пенсию оленеводов Ямала. Кроме того, глава региона должен удостовериться в лояльности КМНС в преддверии президентских выборов.
В Новом Порту у главы региона запланированы встречи с населением, а также представителями градообразующего «Газпромнефть-Ямал». Ямальская дочка нефтяной компании разрабатывает Новопортовское месторождение и вот уже три года отгружает через нефтеналивной терминал «Ворота Арктики» танкеры с нефтью нового одноименного сорта Novy Port, которые идут по Северному морскому пути в страны Северной Европы. В районном центре Яр-Сале Кобылкин осмотрит ряд действующих и строящихся социальных объектов и новых объектов строительства.
Затем губернатор посетит Новый Уренгой, Муравленко и Губкинский. В Новом Уренгое ждут решения кадрового вопроса в муниципалитете. В Муравленко Дмитрий Кобылкин вместе с председателем правления «Газпром нефти» Александром Дюковым примет участие в открытии Ледового дворца, подаренного городу нефтяниками. А в администрации Губкинского Кобылкин должен решить судьбу первого заместителя главы муниципалитета.