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30 января 2018
29 января 2018
28 января 2018
27 января 2018
11:17  30 января 2018 1

Губернатор Кобылкин отправился в предвыборное турне. На местах ждут кадровых перестановок

В частности, Кобылкин встретится с местными представителями коренных малочисленных народов СевераФото: Владимир Жабриков

Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин 30 января отправился в первую в этом году поездку по муниципалитетам округа. Первым пунктом, как мы и писали, стал Ямальский район. Кроме того, у главы региона запланированы встречи в Панаевске, Новом Порту и Яр-Сале.

Губернатора сопровождают заместитель по социальным вопросам Татьяна Бучкова, а также заместитель губернатора, директор департамента госжилнадзора ЯНАО Сергей Карасев. В поездке по населенным пунктам губернаторскую делегацию сопровождает глава Ямальского района Андрей Кугаевский.

В Панаевске губернатор посетит школу-интернат. Кроме того, Кобылкин встретится с местными представителями коренных малочисленных народов Севера (КМНС). В числе прочих вопросов предполагается обсудить обеспеченность жильем уходящих на пенсию оленеводов Ямала. Кроме того, глава региона должен удостовериться в лояльности КМНС в преддверии президентских выборов.

В Новом Порту у главы региона запланированы встречи с населением, а также представителями градообразующего «Газпромнефть-Ямал». Ямальская дочка нефтяной компании разрабатывает Новопортовское месторождение и вот уже три года отгружает через нефтеналивной терминал «Ворота Арктики» танкеры с нефтью нового одноименного сорта Novy Port, которые идут по Северному морскому пути в страны Северной Европы. В районном центре Яр-Сале Кобылкин осмотрит ряд действующих и строящихся социальных объектов и новых объектов строительства.

Затем губернатор посетит Новый Уренгой, Муравленко и Губкинский. В Новом Уренгое ждут решения кадрового вопроса в муниципалитете. В Муравленко Дмитрий Кобылкин вместе с председателем правления «Газпром нефти» Александром Дюковым примет участие в открытии Ледового дворца, подаренного городу нефтяниками. А в администрации Губкинского Кобылкин должен решить судьбу первого заместителя главы муниципалитета.

Сергей Мороз
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