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Главные новости Курганской области
15:27  07 февраля 2018 5

Курганцев обязали за свой счет сносить аварийные дома. Проблемой заинтересовалась администрация президента

Бездомная семья. Курган, дом под снос, заколоченное окно
По закону жилье должен сносить собственникФото: Игорь Меркулов

Прокуратура Кургана требует от администрации города обязать владельцев аварийных домов снести их за свой счет. Иск прокурора был удовлетворен судебной коллегией по административным делам Курганского областного суда, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Речь идет о жилых домах по на улицах Комиссаров и Ломоносова. Строения признаны аварийными и подлежащими сносу. «Согласно ч. 10 ст. 32 Жилищного кодекса РФ, признание в установленном порядке многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции является по общему правилу основанием для предъявления органом, принявшим такое решение, к собственникам жилых помещений в указанном доме требования о его сносе или реконструкции в разумный срок за счет их собственных средств», — отметили в прокуратуре.

В надзорном ведомстве объяснили, что требование выдвинуто «в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан».

По данным источников «URA.RU», возмущенные жители домов уже поднимали проблему в соцсетях еще в конце 2017 года и тема вызвала интерес у администрации президента. Чиновники отправили в Москву разъяснение, что во всем виноват федеральный закон с неясной формулировкой. В пресс-службе прокуратуры пояснили, что в случае, если дома не будут снесены, администрация города начнет процедуру изъятия участка вместе с аварийным зданием.

«URA.RU» направило запрос в администрацию Кургана, чтобы выяснить, будут ли заставлять владельцев аварийных домов сносить старые дома и в какие сроки это необходимо сделать.

Татьяна Жаткина
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