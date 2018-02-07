Прокуратура Кургана требует от администрации города обязать владельцев аварийных домов снести их за свой счет. Иск прокурора был удовлетворен судебной коллегией по административным делам Курганского областного суда, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Речь идет о жилых домах по на улицах Комиссаров и Ломоносова. Строения признаны аварийными и подлежащими сносу. «Согласно ч. 10 ст. 32 Жилищного кодекса РФ, признание в установленном порядке многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции является по общему правилу основанием для предъявления органом, принявшим такое решение, к собственникам жилых помещений в указанном доме требования о его сносе или реконструкции в разумный срок за счет их собственных средств», — отметили в прокуратуре.
В надзорном ведомстве объяснили, что требование выдвинуто «в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан».
По данным источников «URA.RU», возмущенные жители домов уже поднимали проблему в соцсетях еще в конце 2017 года и тема вызвала интерес у администрации президента. Чиновники отправили в Москву разъяснение, что во всем виноват федеральный закон с неясной формулировкой. В пресс-службе прокуратуры пояснили, что в случае, если дома не будут снесены, администрация города начнет процедуру изъятия участка вместе с аварийным зданием.
«URA.RU» направило запрос в администрацию Кургана, чтобы выяснить, будут ли заставлять владельцев аварийных домов сносить старые дома и в какие сроки это необходимо сделать.