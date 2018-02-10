В Тюмени 15-летняя школьница хочет вступить в интимную близость со своим отчимом, чтобы отомстить родной маме. О своих планах юная горожанка рассказала в социальных сетях.
Девушка написала, что мать в последнее время склоняет ее обвинить отчима в сексуальных домогательствах ради того, чтобы завладеть квартирой мужчины, когда тот окажется за решеткой, сообщает портал «Мегатюмень». По словам 15-летней, ее мама злится на своего супруга из-за многочисленных измен.
Сама школьница не хочет оговаривать отчима. «Он хороший человек, не пьет, дарит иногда подарки. Иногда мне кажется, что у меня есть к нему влюбленность. А еще я боюсь экспертизы, там могут понять, что я вру. А мне не хочется получить судимость за ложный донос, я не хочу портить себе и отчиму жизнь», — поделилась девушка с подписчиками.
Юная жительница утверждает, что терпеть давление со стороны матери готова не более месяца, после чего она собирается вступить в интимную близость с отчимом и начать жить с ним в гражданском браке.