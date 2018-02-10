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10 февраля 2018
09 февраля 2018
08 февраля 2018
08:35  10 февраля 2018 6

Тюменская школьница в соцсетях пригрозила переспать с отчимом, чтобы отомстить маме

Гуляющие по городу выпускники в день Последнего звонка. Екатеринбург, последний звонок, школьницы, выпускники, школьники, бантики
Школьница не хочет оговаривать отчима, так как он — «хороший человек»Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Тюмени 15-летняя школьница хочет вступить в интимную близость со своим отчимом, чтобы отомстить родной маме. О своих планах юная горожанка рассказала в социальных сетях.

Девушка написала, что мать в последнее время склоняет ее обвинить отчима в сексуальных домогательствах ради того, чтобы завладеть квартирой мужчины, когда тот окажется за решеткой, сообщает портал «Мегатюмень». По словам 15-летней, ее мама злится на своего супруга из-за многочисленных измен.

Сама школьница не хочет оговаривать отчима. «Он хороший человек, не пьет, дарит иногда подарки. Иногда мне кажется, что у меня есть к нему влюбленность. А еще я боюсь экспертизы, там могут понять, что я вру. А мне не хочется получить судимость за ложный донос, я не хочу портить себе и отчиму жизнь», — поделилась девушка с подписчиками.

Юная жительница утверждает, что терпеть давление со стороны матери готова не более месяца, после чего она собирается вступить в интимную близость с отчимом и начать жить с ним в гражданском браке.

Виктор Дорофеев
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