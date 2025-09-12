В Пензенской области ограничили интернет из-за воздушной угрозы ВСУ

В Пензенской области ограничивают мобильный интернет из-за угрозы БПЛА
В Пензенской области ограничивают мобильный интернет из-за угрозы БПЛА

В Пензенской области объявлен режим повышенной готовности из-за угрозы вражеских беспилотников. Об этом сообщил губернатор области Олег Мельниченко. Также глава региона проинформировал об ограничениях мобильного интернета. Мера принята ради безопасности граждан.

