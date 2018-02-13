Новый командующий Росгвардией на Урале прибыл в Тюмень и побывал у Якушева. ФОТО

В правительстве Тюменской области состоялась рабочая встреча губернатора Владимира Якушева и командующего Уральским округом войск национальной гвардии РФ Александра Попова. Они обсудили обеспечение правопорядка и законности в регионе.
Генерал-лейтенант отметил эффективность совместной работы Росгвардии и органов власти в Тюменской области. «Это важно для успешного завершения проводимых мероприятий по реформированию и выполнению задач, поставленных перед войсками Росгвардии», — цитирует Попова официальный портал органов государственной власти Тюменской области.
Губернатор обозначил в качестве приоритета для областного правительства безопасность граждан, защиту их жизни и здоровья. Якушев уверен в продолжении сотрудничества с Росгвардией.
Ранее «URA.RU» сообщало, что губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву представили нового командующего Уральским округом войск национальной гвардии. Эту должность, как и мы и прогнозировали, занял генерал-лейтенант Александр Попов.