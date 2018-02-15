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15 февраля 2018
14 февраля 2018
Главные новости Курганской области
13:49  15 февраля 2018 3

В Зауралье боксер нокаутировал знакомого в ответ на извинения

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За отработку спортивных навыков вне ринга подросток отправится в колониюФото: depositphotos.com © URA.RU

В Курганской области 17-летний подросток отправится за решетку на 1 год 6 месяцев за причинение тяжкого вреда здоровью сверстника. К такому наказанию его приговорил Шадринский районный суд, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как рассказали в ведомстве, в апреле 2017 года молодой человек выяснял отношения со своим сверстником. Мирным путем урегулировать конфликт не удалось: подросток, у которого имеется первый юношеский разряд по боксу, ударил пытавшегося извиниться оппонента кулаком по голове. В результате потерпевший получил черепно-лицевую травму в виде различных переломов, а также ушиб головного мозга.

Суд первой инстанции в Шадринске приговорил боксера к заключению в колонии общего режима. Позже осужденный и его защитник обжаловали это решение, однако Курганский областной суд оставил их доводы без удовлетворения. Судебное постановление вступило в законную силу.

Вера Чернышева
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