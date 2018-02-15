В Курганской области на «непрестижные» профессии набирают школьников

В Курганской области 104 ученика сельских школ в этом году получили удостоверения трактористов категории «C». На обучение будущих комбайнеров Шадринский политехнических колледж выиграл грант в размере миллиона рублей из местного бюджета.
Как рассказал на заседании комитета по аграрной политике и природным ресурсам в областной думе в четверг, 15 февраля, первый заместитель директора департамента АПК Юрий Михеев, обучение прошли старшеклассники из 44 школ 18 районов области. По словам чиновника, ориентировать на работу в селе юных зауральцев нужно как можно раньше: «Это как с рождением ребенка. Если в 18 лет родила, значит, будет и второй, и третий. Если у молодого человека в селе профессии, „якоря“ нет, то он не придет в АПК».
На заседании при этом отметили, что Зауралье испытывает «кадровый голод» в сельскохозяйственных профессиях, однако включаться в программу не рвутся ни школы, ни сами ученики — последние считают профессию «непрестижной». Учебным заведениям же пришлось неоднократно напоминать, что в регионе существует такая практика.
Несмотря на это, в 2018 году сумма гранта на обучение юных механизаторов увеличится. «Будет три миллиона, что позволит дополнительно включить подготовку еще 30 комбайнеров и улучшить материальную базу колледжа — приобрести новый трактор МТЗ», — добавил Юрий Михеев.