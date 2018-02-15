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15 февраля 2018
14 февраля 2018
Главные новости Курганской области
18:21  15 февраля 2018 0

В Курганской области на «непрестижные» профессии набирают школьников

Начало уборочной кампании. Сельхозугодья Белоярского района. Екатеринбург, трактор, поле, сено, заготовка корма
В этом году сто ребят из сел Зауралья стали трактористамиФото: Александр Мамаев © URA.RU

В Курганской области 104 ученика сельских школ в этом году получили удостоверения трактористов категории «C». На обучение будущих комбайнеров Шадринский политехнических колледж выиграл грант в размере миллиона рублей из местного бюджета.

Как рассказал на заседании комитета по аграрной политике и природным ресурсам в областной думе в четверг, 15 февраля, первый заместитель директора департамента АПК Юрий Михеев, обучение прошли старшеклассники из 44 школ 18 районов области. По словам чиновника, ориентировать на работу в селе юных зауральцев нужно как можно раньше: «Это как с рождением ребенка. Если в 18 лет родила, значит, будет и второй, и третий. Если у молодого человека в селе профессии, „якоря“ нет, то он не придет в АПК».

На заседании при этом отметили, что Зауралье испытывает «кадровый голод» в сельскохозяйственных профессиях, однако включаться в программу не рвутся ни школы, ни сами ученики — последние считают профессию «непрестижной». Учебным заведениям же пришлось неоднократно напоминать, что в регионе существует такая практика.

Несмотря на это, в 2018 году сумма гранта на обучение юных механизаторов увеличится. «Будет три миллиона, что позволит дополнительно включить подготовку еще 30 комбайнеров и улучшить материальную базу колледжа — приобрести новый трактор МТЗ», — добавил Юрий Михеев.

Вера Чернышева
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