«НОВАТЭК» выиграл аукцион по газовым активам на Ямале стоимостью 30 млрд рублей

16:42 19 февраля 2018 3

Победитель аукциона был предсказуем Фото: Александр Мамаев

ПАО НОВАТЭК победил в аукционе по покупке непрофильных активов алмазодобывающего концерна «АЛРОСА» в Ямало-Ненецком автономном округе. Ямальские предприятия ООО «Уренгойская газовая компания» и АО «Геотрансгаз» достались крупнейшему независимому добытчику газа и производителю СПГ за 30,3 млрд рублей.

Начальная цена продажи двух активов составляла 30 млрд рублей, что значительно ниже их рыночной стоимости, утверждают аналитики. На самом деле стоимость актива составляла 36 млрд рублей. До участия в аукционе дошли только две компании — ООО «Статус» (структура «Газпромбанка») и ПАО «НОВАТЭК». Только они внесли залоги для обеспечения своих заявок. Шаг торгов составил 100 млн рублей.

Ранее о возможном участии в аукционе заявляли и другие компании. В их числе было и ПАО «РОСНЕФТЬ», которое активно интересовалось газовыми компаниями «АЛРОСЫ» на Ямале еще с 2013 года и готова была выкупить их напрямую, без участия в аукционе, предложив за них 1,38 $ млрд.

В конце прошлого года, «Роснефть» обратилась с жалобой в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) после того, как стали известны условия аукциона о продаже АО «Геотрансгаз» и ООО «Уренгойская газовая компания». «Роснефть» была недовольна оценкой запасов сырья газа, стоящих на балансе компаний. Но в день предполагаемого рассмотрения жалобы, 15 января, компания отозвала ее и участвовать в аукционе не стала.

Официальный представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев фактически обвинил «АЛРОСу» и «НОВАТЭК» в сговоре. «Возникают два нехороших подозрения. Первое подозрение — что это делается под конкретного покупателя. Второе — что заодно решаются задачи утопить концы в воду и легализовать предыдущие сомнительные операции с этим активом», — прокомментировал условия аукциона Михаил Леонтьев.

Аналитики нефтегазового рынка согласились с тем, что результаты торгов и новый собственник компаний очевиден.

Получив контроль над 100% обеих компаний, ПАО «НОВАТЭК» прирастило свою сырьевую базу за счет принадлежащих им лицензий на Береговое и Усть-Ямсовейское нефтегазоконденсатные месторождения. Их общий запас составляет более 1 млрд баррелей нефтяного эквивалента по оценке на 31 декабря 2017 года.

ПАО «НОВАТЭК» — один из крупнейших независимых производителей природного газа в России. Компания создана в 1994 году и занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией газа и жидких углеводородов. Месторождения и лицензионные участки компании расположены преимущественно в ЯНАО.