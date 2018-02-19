{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Решение отложить снос телебашни Екатеринбурга принято в Кремле
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,34
Динамика за 2 недели
Евро 69,90
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
19 февраля 2018
18 февраля 2018
17 февраля 2018
16 февраля 2018
15 февраля 2018
16:42  19 февраля 2018 3

«НОВАТЭК» выиграл аукцион по газовым активам на Ямале стоимостью 30 млрд рублей

Победитель аукциона был предсказуемФото: Александр Мамаев

ПАО НОВАТЭК победил в аукционе по покупке непрофильных активов алмазодобывающего концерна «АЛРОСА» в Ямало-Ненецком автономном округе. Ямальские предприятия ООО «Уренгойская газовая компания» и АО «Геотрансгаз» достались крупнейшему независимому добытчику газа и производителю СПГ за 30,3 млрд рублей.

Начальная цена продажи двух активов составляла 30 млрд рублей, что значительно ниже их рыночной стоимости, утверждают аналитики. На самом деле стоимость актива составляла 36 млрд рублей. До участия в аукционе дошли только две компании — ООО «Статус» (структура «Газпромбанка») и ПАО «НОВАТЭК». Только они внесли залоги для обеспечения своих заявок. Шаг торгов составил 100 млн рублей.

Ранее о возможном участии в аукционе заявляли и другие компании. В их числе было и ПАО «РОСНЕФТЬ», которое активно интересовалось газовыми компаниями «АЛРОСЫ» на Ямале еще с 2013 года и готова была выкупить их напрямую, без участия в аукционе, предложив за них 1,38 $ млрд.

В конце прошлого года, «Роснефть» обратилась с жалобой в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) после того, как стали известны условия аукциона о продаже АО «Геотрансгаз» и ООО «Уренгойская газовая компания». «Роснефть» была недовольна оценкой запасов сырья газа, стоящих на балансе компаний. Но в день предполагаемого рассмотрения жалобы, 15 января, компания отозвала ее и участвовать в аукционе не стала.

Официальный представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев фактически обвинил «АЛРОСу» и «НОВАТЭК» в сговоре. «Возникают два нехороших подозрения. Первое подозрение — что это делается под конкретного покупателя. Второе — что заодно решаются задачи утопить концы в воду и легализовать предыдущие сомнительные операции с этим активом», — прокомментировал условия аукциона Михаил Леонтьев.

Аналитики нефтегазового рынка согласились с тем, что результаты торгов и новый собственник компаний очевиден.

Получив контроль над 100% обеих компаний, ПАО «НОВАТЭК» прирастило свою сырьевую базу за счет принадлежащих им лицензий на Береговое и Усть-Ямсовейское нефтегазоконденсатные месторождения. Их общий запас составляет более 1 млрд баррелей нефтяного эквивалента по оценке на 31 декабря 2017 года.

ПАО «НОВАТЭК» — один из крупнейших независимых производителей природного газа в России. Компания создана в 1994 году и занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией газа и жидких углеводородов. Месторождения и лицензионные участки компании расположены преимущественно в ЯНАО.

Сергей Мороз
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров