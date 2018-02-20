Курганские врачи сохранили жизнь трем десяткам больных туберкулезом

Уровень смертности от туберкулеза в Курганской области в 2017 году снизился на 24%. Такие данные озвучил на заседании штаба по борьбе с туберкулезом в правительстве региона главный внештатный специалист-фтизиатр департамента здравоохранения Юлиана Просвирнина.
«Показатель дорожной карты по снижению смертности от туберкулеза выполнен. Мы сохранили 31 жизнь. Эффективность лечения больных туберкулезом на достаточно хорошем уровне», — пояснила она.
В свою очередь, уровень заболеваемости туберкулезом по итогам прошлого года снизился на 12,4%. Увеличилась доля пациентов, у которых болезнь выявили на ранней стадии. Обследование на туберкулез прошел 81% населения Зауралья.
Заместитель губернатора по социальной политике Александр Карпов призвал участников заседания «не успокаиваться», несмотря на позитивные итоги. Он отметил, что необходимо продолжить напряженную работу по этому направлению в 2018 году во всех муниципальных образованиях.