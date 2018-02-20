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Главные новости Курганской области
14:46  20 февраля 2018 3

Курганские врачи сохранили жизнь трем десяткам больных туберкулезом

Клипарт, врач, рентген, болезнь, Онкология, медицина, флюорография
В 2017 году обследования на туберкулез прошел 81% жителей ЗауральяФото: depositphotos.com © URA.RU

Уровень смертности от туберкулеза в Курганской области в 2017 году снизился на 24%. Такие данные озвучил на заседании штаба по борьбе с туберкулезом в правительстве региона главный внештатный специалист-фтизиатр департамента здравоохранения Юлиана Просвирнина.

«Показатель дорожной карты по снижению смертности от туберкулеза выполнен. Мы сохранили 31 жизнь. Эффективность лечения больных туберкулезом на достаточно хорошем уровне», — пояснила она.

В свою очередь, уровень заболеваемости туберкулезом по итогам прошлого года снизился на 12,4%. Увеличилась доля пациентов, у которых болезнь выявили на ранней стадии. Обследование на туберкулез прошел 81% населения Зауралья.

Заместитель губернатора по социальной политике Александр Карпов призвал участников заседания «не успокаиваться», несмотря на позитивные итоги. Он отметил, что необходимо продолжить напряженную работу по этому направлению в 2018 году во всех муниципальных образованиях.

Вера Чернышева
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