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01 марта 2018
28 февраля 2018
Главные новости Курганской области
15:56  01 марта 2018 1

Перед выборами депутатов Госдумы пошлют в народ

Дебаты в Единой России Курган, ильтяков александр, шишкоедов василий
Депутаты Госдумы будут приглашать избирателей на выборыФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Депутаты Госдумы, после того как прослушают послание президента, отправятся в регионы и будут проводить встречи с населением до выборов 18 марта. О своих планах провести предстоящие две недели на родной земле «URA.RU» рассказал Василий Шишкоедов.

По данным источников агентства, другой зауральский депутат от «Единой России», Александр Ильтяков, проведет ближайшие две недели в регионе. Предполагается, что он активно будет ездить по районам, мобилизуя население прийти на предстоящие выборы.

В ближайшие дни, по словам членов регионального штаба коммунистов, ждут в Кургане и депутата Госдумы от КПРФ Павла Дорохина. Руководитель зауральского отделения ЛДПР Юрий Ярушин отметил, что до 18 марта в регион приедет куратор курганских партийцев, депутат Госдумы Виталий Пашин.

Татьяна Жаткина
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