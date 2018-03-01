Перед выборами депутатов Госдумы пошлют в народ

Депутаты Госдумы, после того как прослушают послание президента, отправятся в регионы и будут проводить встречи с населением до выборов 18 марта. О своих планах провести предстоящие две недели на родной земле «URA.RU» рассказал Василий Шишкоедов.
По данным источников агентства, другой зауральский депутат от «Единой России», Александр Ильтяков, проведет ближайшие две недели в регионе. Предполагается, что он активно будет ездить по районам, мобилизуя население прийти на предстоящие выборы.
В ближайшие дни, по словам членов регионального штаба коммунистов, ждут в Кургане и депутата Госдумы от КПРФ Павла Дорохина. Руководитель зауральского отделения ЛДПР Юрий Ярушин отметил, что до 18 марта в регион приедет куратор курганских партийцев, депутат Госдумы Виталий Пашин.