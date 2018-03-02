После скандала с изнасилованиями под Челябинском прокуратура проверит зауральские детдома

Прокуратура Курганской области объявила о массовых проверках в детских домах, интернатах и приютах региона в связи с поручением заместителя генерального прокурора РФ Юрия Пономарева. Распоряжение отдано им 22 февраля в связи с ситуацией в школе-интернате под Челябинском, где выявили случаи насилия над детьми.
Сотрудники ведомства посетят все учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории области. Во время визитов они проведут беседы с воспитанниками, чтобы выявить факты насилия над детьми, если они имеются. Также с 5 по 14 марта в прокуратуре будет круглосуточно работать телефон доверия.
Граждан, располагающих какой-либо информацией о жестоком обращении, применении насилия к детям, находящимся в детских домах, домах-интернатах, социально-реабилитационных приютах, просят обращаться с 9:00 до 18:00 по телефону 8 (3522) 45-51-41 и с 18:00 до 9:00 по телефону 8 (3522) 45-53-54. По сообщениям незамедлительно организуют проверки, отмечают в ведомстве. Также обратиться в прокуратуру можно на ее официальном сайте в разделе «интернет-приемная».
В феврале появилась информация о том, что в Лазурненской коррекционной школе-интернате в Челябинской области дети подвергаются сексуальному насилию. Об этом бывшие воспитанники рассказали своим приемным родителям. По их словам, насилие над ними совершали «дядя Сережа» и двое сотрудников коррекционной школы. Комиссия, отправленная уполномоченным по правам ребенка в России в Челябинск, обнаружила серьезные нарушения в работе интерната.