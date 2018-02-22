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22 февраля 2018
15:03  22 февраля 2018 9

Пономарев поручил проверить все детдома Урала после изнасилования детей в челябинском интернате

Беженцы из Славянска. Украина , детдом, сирота, беспризорники, дети
Уральские детские дома прокуроры поверят на соблюдение и защиту прав детей-сиротФото: Карина Ванеш © URA.RU
новость из сюжета:
Детей-сирот насиловали в челябинском интернате
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Во всех детских домах и домах-интернатах, которые находятся в Уральском Федеральном округе, пройдут прокурорские проверки. Замгенпрокурора РФ Юрий Пономарев дал соответствующее поручение прокурорам УрФО.

«Большой общественный резонанс получила ситуация с выявлением фактов совершения криминальных посягательств в отношении несовершеннолетних воспитанников одного из детских домов в Челябинской области», — сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры управления в УрФО.

Пономарев поручил прокурорам УрФО проверить детские дома на факт «исполнения требований законодательства о защите прав и законных интересов несовершеннолетних, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также в иных организациях социального обслуживания», — уточнили в ведомстве. К проверкам будут привлечены полицейские, контрольно-надзорные органы и сотрудники уполномоченных структур. По результатам мероприятий будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования.

Напомним, в Челябинской области произошел вопиющий инцидент, в областном интернате неоднократно насиловали подростков. Об этом рассказали бывшие воспитанники учреждения. Их под разными предлогами отдавали мужчинам. В региональном Следственном комитете сообщают о семи потерпевших мальчиках в возрасте до 14 лет. По уголовному делу задержан 51-летний местный житель. Директора интерната уволили, а педагогический состав отстранили. Под контроль ситуацию взяли губернатор Борис Дубровский и детский омбудсмен по Челябинской области Ирина Буторина.

Иван Шестак
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