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02 марта 2018
01 марта 2018
Главные новости Тюменской области
19:20  02 марта 2018 1

Не хочешь проблем — убери машину! Автолюбители обвинили тюменских чиновников в издевательствах в снегопад. ФОТО

Водителей предупредили о последствияхФОТО: «Восточный. Мой любимый округ», «ВКонтакте»

Тюменским водителям не понравились угрозы коммунальщиков, которые во время уборки снега посоветовали автомобилистам убрать машины со стоянок. Дискуссия разгорелась в соцсетях.

Устрашающую фотографию заваленной снегом машины разместили в паблике «Восточный. Мой любимый округ» во «ВКонтакте», который тюменцы считают официальным сообществом управы Восточного АО города Тюмени. «Не хочешь попасть в подобную ситуацию, переставь машину на время уборки!» — подписали снимок в группе.

Совет возмутил подписчиков. «А если человек по уважительной причине не может это сделать? Маразм»; «Хозяин может в больнице, командировке или в отпуске где-то отдыхает, а эти [нехорошие люди] ему авто портят, и кто потом будет возмещать ущерб материальный и моральный. Ни ума ни совести у людей»; «Может машина пенсионера, которая просто не заводится зимой. Вообще-то снег не должны на стоянку сгружать», — негодуют пользователи.

На местном автомобильном форуме car72.ru провели опрос среди водителей. Подавляющее большинство (79%) участников ответили, что чиновники поступили неправильно, завалив машину снегом во дворе.

Имеют ли отношение официальные сотрудники управы к записи в группе во «ВКонтакте» — неизвестно, сообщения вполне могут публиковать smm-специалисты, не являющиеся чиновниками. Получить комментарий в управе Восточного административного округа не удалось — на звонок корреспондента там не ответили.

Наталья Михалева
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