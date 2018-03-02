Тюменским водителям не понравились угрозы коммунальщиков, которые во время уборки снега посоветовали автомобилистам убрать машины со стоянок. Дискуссия разгорелась в соцсетях.
Устрашающую фотографию заваленной снегом машины разместили в паблике «Восточный. Мой любимый округ» во «ВКонтакте», который тюменцы считают официальным сообществом управы Восточного АО города Тюмени. «Не хочешь попасть в подобную ситуацию, переставь машину на время уборки!» — подписали снимок в группе.
Совет возмутил подписчиков. «А если человек по уважительной причине не может это сделать? Маразм»; «Хозяин может в больнице, командировке или в отпуске где-то отдыхает, а эти [нехорошие люди] ему авто портят, и кто потом будет возмещать ущерб материальный и моральный. Ни ума ни совести у людей»; «Может машина пенсионера, которая просто не заводится зимой. Вообще-то снег не должны на стоянку сгружать», — негодуют пользователи.
На местном автомобильном форуме car72.ru провели опрос среди водителей. Подавляющее большинство (79%) участников ответили, что чиновники поступили неправильно, завалив машину снегом во дворе.
Имеют ли отношение официальные сотрудники управы к записи в группе во «ВКонтакте» — неизвестно, сообщения вполне могут публиковать smm-специалисты, не являющиеся чиновниками. Получить комментарий в управе Восточного административного округа не удалось — на звонок корреспондента там не ответили.