Движение на Тюменском тракте заблокировал припаркованный автомобиль

Водителей призвали заранее планировать маршрут (архивное фото)
Движение на трассе Р-351 между Екатеринбургом и Тюменью заблокировано на время эвакуации автомобиля. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».
«Внимание! На автодороге Р-351, км 20+850, движение в направлении Тюмени перекрыто в связи с эвакуацией транспортного средства», — следует из сообщения.
Водителей призвали планировать маршрут заранее. «Будьте внимательны! Соблюдайте дистанцию и скоростной режим!» — добавили дорожники.
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