Движение на Тюменском тракте заблокировал припаркованный автомобиль

27 ноября 2024 в 12:14 Размер текста - 17 +

Водителей призвали заранее планировать маршрут (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Движение на трассе Р-351 между Екатеринбургом и Тюменью заблокировано на время эвакуации автомобиля. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «Внимание! На автодороге Р-351, км 20+850, движение в направлении Тюмени перекрыто в связи с эвакуацией транспортного средства», — следует из сообщения. Водителей призвали планировать маршрут заранее. «Будьте внимательны! Соблюдайте дистанцию и скоростной режим!» — добавили дорожники. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Движение на трассе Р-351 между Екатеринбургом и Тюменью заблокировано на время эвакуации автомобиля. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «Внимание! На автодороге Р-351, км 20+850, движение в направлении Тюмени перекрыто в связи с эвакуацией транспортного средства», — следует из сообщения. Водителей призвали планировать маршрут заранее. «Будьте внимательны! Соблюдайте дистанцию и скоростной режим!» — добавили дорожники.