Движение на Тюменском тракте заблокировал припаркованный автомобиль

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трасса М5 Дорога Челябинск, пробка, трасса м5
Водителей призвали заранее планировать маршрут (архивное фото) Фото:

Движение на трассе Р-351 между Екатеринбургом и Тюменью заблокировано на время эвакуации автомобиля. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

«Внимание! На автодороге Р-351, км 20+850, движение в направлении Тюмени перекрыто в связи с эвакуацией транспортного средства», — следует из сообщения.

Водителей призвали планировать маршрут заранее. «Будьте внимательны! Соблюдайте дистанцию и скоростной режим!» — добавили дорожники.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Движение на трассе Р-351 между Екатеринбургом и Тюменью заблокировано на время эвакуации автомобиля. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «Внимание! На автодороге Р-351, км 20+850, движение в направлении Тюмени перекрыто в связи с эвакуацией транспортного средства», — следует из сообщения. Водителей призвали планировать маршрут заранее. «Будьте внимательны! Соблюдайте дистанцию и скоростной режим!» — добавили дорожники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...