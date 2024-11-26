26 ноября 2024

В Тюмени появился чемодан для исполнения желаний. Видео

В Тюмени открыли памятник туристам «Чемодан желаний»
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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«Чемодан» поможет туристам исполнять желания о путешествиях (архивное фото)
«Чемодан» поможет туристам исполнять желания о путешествиях (архивное фото) Фото:

В Тюмени появился памятник «Чемодан желаний», посвященный туристам. Об этом с места события сообщает журналист URA.RU.

«„Чемодан желаний“ появился у отеля „Евразия“. Арт-объект призван приносить удачу в путешествиях. Каждый, кто на него сядет и загадает желание, может надеяться на его исполнение», — сообщает журналист URA.RU.

Увидеть памятник можно на Советской, 20. Он расположен возле входа.

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В Тюмени появился памятник «Чемодан желаний», посвященный туристам. Об этом с места события сообщает журналист URA.RU. «„Чемодан желаний“ появился у отеля „Евразия“. Арт-объект призван приносить удачу в путешествиях. Каждый, кто на него сядет и загадает желание, может надеяться на его исполнение», — сообщает журналист URA.RU. Увидеть памятник можно на Советской, 20. Он расположен возле входа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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