«Чемодан» поможет туристам исполнять желания о путешествиях (архивное фото)
В Тюмени появился памятник «Чемодан желаний», посвященный туристам. Об этом с места события сообщает журналист URA.RU.
«„Чемодан желаний“ появился у отеля „Евразия“. Арт-объект призван приносить удачу в путешествиях. Каждый, кто на него сядет и загадает желание, может надеяться на его исполнение», — сообщает журналист URA.RU.
Увидеть памятник можно на Советской, 20. Он расположен возле входа.
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