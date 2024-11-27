В Севастополе отражают комбинированную атаку ВСУ

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Над Севастополем сбили несколько украинских БПЛА
Над Севастополем сбили несколько украинских БПЛА Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Севастополе отражают комбинированную атаку ВСУ: системы ПВО сбили БПЛА в нескольких районах. Об этом заявил губернатора города Михаил Развожаев. Ранее сообщалось об уничтожении двух воздушных целей над городской территорией.

«В Севастополе продолжается отражение комбинированной атаки ВСУ. По предварительной информации, в районе Качи над акваторией сбито 2 БПЛА», — сообщил Михаил Развожаев в официальном telegram-канале. По его данным, также осколки упали в районе Орловки вблизи Качинского шоссе.

Ранее стало известно, что в районе Северной стороны, над акваторией, были сбиты две воздушные цели. Все службы приведены в состояние боевой готовности, губернатор просит жителей оставаться во временных укрытиях или в безопасных местах.

Ранее, 21 ноября, была отражена еще одна атака ВСУ на Севастополь. Тогда системы ПВО сбили украинскую противокорабельную крылатую ракету низкой высотности «Нептун», пишет «Царьград».

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В Севастополе отражают комбинированную атаку ВСУ: системы ПВО сбили БПЛА в нескольких районах. Об этом заявил губернатора города Михаил Развожаев. Ранее сообщалось об уничтожении двух воздушных целей над городской территорией. «В Севастополе продолжается отражение комбинированной атаки ВСУ. По предварительной информации, в районе Качи над акваторией сбито 2 БПЛА», — сообщил Михаил Развожаев в официальном telegram-канале. По его данным, также осколки упали в районе Орловки вблизи Качинского шоссе. Ранее стало известно, что в районе Северной стороны, над акваторией, были сбиты две воздушные цели. Все службы приведены в состояние боевой готовности, губернатор просит жителей оставаться во временных укрытиях или в безопасных местах. Ранее, 21 ноября, была отражена еще одна атака ВСУ на Севастополь. Тогда системы ПВО сбили украинскую противокорабельную крылатую ракету низкой высотности «Нептун», пишет «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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