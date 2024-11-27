В Севастополе отражают комбинированную атаку ВСУ: системы ПВО сбили БПЛА в нескольких районах. Об этом заявил губернатора города Михаил Развожаев. Ранее сообщалось об уничтожении двух воздушных целей над городской территорией.
«В Севастополе продолжается отражение комбинированной атаки ВСУ. По предварительной информации, в районе Качи над акваторией сбито 2 БПЛА», — сообщил Михаил Развожаев в официальном telegram-канале. По его данным, также осколки упали в районе Орловки вблизи Качинского шоссе.
Ранее стало известно, что в районе Северной стороны, над акваторией, были сбиты две воздушные цели. Все службы приведены в состояние боевой готовности, губернатор просит жителей оставаться во временных укрытиях или в безопасных местах.
Ранее, 21 ноября, была отражена еще одна атака ВСУ на Севастополь. Тогда системы ПВО сбили украинскую противокорабельную крылатую ракету низкой высотности «Нептун», пишет «Царьград».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.