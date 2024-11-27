Полпред Жога раскрыл, какой вопрос задал Путину не под камеры

Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога признался, что впечатлен работоспособностью Владимира Путина. Вопрос о том, когда президент России находит время для отдыха, он задал главе государства напрямую во время беседы не под камерами вечером 2 октября — перед назначением.
«Я всегда поражаюсь его трудоспособности, его графику. Я когда был у президента, спрашивал: „Когда вы отдыхаете?“ Потому что это было поздно вечером, и так понял, что у него еще работа, работа, работа… Действительно, это человек, который отдал служению нашему народу, нашей стране всего себя», — поделился Жога в интервью ТАСС. При этом сам полпред считает себя по натуре человеком, который не сидит на месте.
Артем Жога стал полпредом 2 октября. До этого он год руководил Народным советом ДНР, возглавлял разведбатальон «Спарта» в зоне спецоперации на Украине.
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