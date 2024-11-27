Жителям Тюменской области предлагают отправиться в зону СВО из ХМАО и Москвы

Жителям Тюмени и Тюменской области предлагают отправиться в зону проведения специальной военной операции, заключив контракт в ХМАО и Москве. Об этом URA.RU рассказали тюменцы, обратившиеся в редакцию. По их словам, соответствующая реклама была размещена в социальных сетях, также подобные приглашения поступают жителям региона адресно.
«Сидел в социальных сетях и увидел баннерную рекламу с призывом заключить в одном из военкоматов Москвы контракт на службу в зоне СВО. Там было написано, что в столице выгодные условия и высокий размер выплат. Знакомому подобное приглашение пришло прямо на почту», — рассказал агентству один из жителей Тюмени.
Другой тюменец видел аналогичную рекламу, но в ней шла речь о заключении контракта в военкоматах ХМАО. «На баннере были кратко указаны сведения о выплатах, положенных военнослужащим, которые заключили контракт на территории Югры. Они выше, чем в других регионах РФ», — пояснил мужчина в беседе с URA.RU.
Ранее агентство писало о том, что жителям ХМАО, заключившим контракт на службу в зоне СВО до конца 2024 года, положена единовременная выплата от региона в размере 2,2 млн рублей. В Москве ее размер составляет 1, 9 млн рублей, в Тюменской области — 1,6 млн рублей. Размер выплат указан без учета единовременной выплаты от Минобороны РФ, которая составляет 400 000 рублей.
В Информационный центр Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
Ранее URA.RU писало о том, что на улицах Тюмени стало заметно меньше баннеров с рекламой службы в армии по контракту. Она появилась в городе ближе к середине осени.
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