Нанесен удар по военной части ВСУ в Харьковской области

ВС РФ атаковали военную часть ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВС РФ нанесли удар в районе села в Харьковской области. На территории находились воинская часть и техника Вооруженных сил Украины (ВСУ).
«Удар нанесен в районе села в Харьковской области, где находятся военная часть и техника ВСУ», — заявили в подполье. Информацию приводит РИА Новости. На место происшествия выехали бригады скорой помощи. Пока неизвестно, есть ли погибшие или пострадавшие в результате удара.
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