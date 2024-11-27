Нанесен удар по военной части ВСУ в Харьковской области

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ВС РФ атаковали военную часть ВСУ
ВС РФ атаковали военную часть ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ нанесли удар в районе села в Харьковской области. На территории находились воинская часть и техника Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Удар нанесен в районе села в Харьковской области, где находятся военная часть и техника ВСУ», — заявили в подполье. Информацию приводит РИА Новости. На место происшествия выехали бригады скорой помощи. Пока неизвестно, есть ли погибшие или пострадавшие в результате удара. 

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ВС РФ нанесли удар в районе села в Харьковской области. На территории находились воинская часть и техника Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Удар нанесен в районе села в Харьковской области, где находятся военная часть и техника ВСУ», — заявили в подполье. Информацию приводит РИА Новости. На место происшествия выехали бригады скорой помощи. Пока неизвестно, есть ли погибшие или пострадавшие в результате удара. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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