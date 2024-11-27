Семьям Прикамья с двумя детьми вернут 37% стоимости квартиры

Молодая семья всего за три года может получить до 37% от стоимости купленного жилья, родив двоих детей. Об этом в разговоре с корреспондентом URA.RU сообщила директор департамента социальной политики администрации губернатора Пермского края Елена Кравчук.
«С 2024 года молодым семьям компенсируется 15% от стоимости жилья. Размер региональной выплаты увеличивается до 37%, если в семье рождается двое детей в течение трех лет», — сообщила Кравчук.
Такой региональной мерой поддержки пользуются каждый год около 900 молодых семей Прикамья. Это единственный регион России, который компенсирует жителям потраченные деньги на покупку жилья по программе «Молодая семья» за счет собственного бюджета. Кроме того, за рождение двойняшек и тройняшек власти края выплачивают по 127 994 рубля на каждого ребенка. Такую же сумму получают за новорожденных семьи участников СВО, а с начала 2025 года эта выплата увеличится до 134 650 рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.