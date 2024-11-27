В Тюменской области резко похолодает

В Ишиме Тюменской области ночью 28 ноября похолодает до -18
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Похолодание затронет тюменский Ишим
Похолодание затронет тюменский Ишим Фото:

В Тюменской области ожидается резкое похолодание: так, в Ишиме 28 ноября температура воздуха упадет до -18, холод принесет из Казахстана. Такие данные приводит сервис Ventusky.

«Ишим, Тюменская область. Температура воздуха 28 ноября: 00:00 — -14, 03:00 — -16, 10:00 — -18. Холодный фронт движется со стороны Казахстана», — следует из прогноза на сайте метеосервиса.

В Тюмени и Тобольске в пик похолодания 28 ноября ожидается -9, -10. В Ялуторовске будет -14, в Заводоуковске -13, в Голышманово — -15.

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В Тюменской области ожидается резкое похолодание: так, в Ишиме 28 ноября температура воздуха упадет до -18, холод принесет из Казахстана. Такие данные приводит сервис Ventusky. «Ишим, Тюменская область. Температура воздуха 28 ноября: 00:00 — -14, 03:00 — -16, 10:00 — -18. Холодный фронт движется со стороны Казахстана», — следует из прогноза на сайте метеосервиса. В Тюмени и Тобольске в пик похолодания 28 ноября ожидается -9, -10. В Ялуторовске будет -14, в Заводоуковске -13, в Голышманово — -15.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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