В Тюменской области резко похолодает

Похолодание затронет тюменский Ишим
В Тюменской области ожидается резкое похолодание: так, в Ишиме 28 ноября температура воздуха упадет до -18, холод принесет из Казахстана. Такие данные приводит сервис Ventusky.
«Ишим, Тюменская область. Температура воздуха 28 ноября: 00:00 — -14, 03:00 — -16, 10:00 — -18. Холодный фронт движется со стороны Казахстана», — следует из прогноза на сайте метеосервиса.
В Тюмени и Тобольске в пик похолодания 28 ноября ожидается -9, -10. В Ялуторовске будет -14, в Заводоуковске -13, в Голышманово — -15.
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