Сегодня, 27 ноября, в Москве пройдет семинар-совещание «Российское казачество», на котором соберутся атаманы казачьих обществ и представители органов власти. Мероприятие организует Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН). Одна из тем семинара — развитие казачьего бакалавриата на базе столичного вуза.
Проект казачьего бакалавриата создан в МГУТУ им. Разумовского. «Это первый казачий университет, — рассказывает заместитель руководителя ФАДН Станислав Бедкин. — Поговорим на семинаре о том, как улучшить работу с регионами, чтобы ребята и девушки из казачьих семей более активно поступали в этот университет для получения образования, где также осуществляется изучение истории и культуры российского казачества».
Семинар «Российское казачество» проводится в четвертый раз. В этом году на него съедутся представители органов государственной власти более чем из 70 регионов России. По словам Станислава Бедкина, казачество представлено практически во всех субъектах страны, в основном сосредоточено на Дону, Кубани и Тереке.
Семинар будет проходить под председательством руководителя Федерального агентства Игоря Баринова. В мероприятии примет участие ответственный секретарь Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества Алексей Кириченко, атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов.
Семинар-совещание — уникальная федеральная площадка, на которой обсуждаются вопросы взаимодействия государства и российского казачества. Одна из секций будет посвящена работе с казачьей молодежью. «К сожалению, юноши и девушки не так активно вступают в казачье общество, — отметил в разговоре с URA.RU Станислав Бедкин. — Хотя мы видим, что подрастающее поколение четко чувствует свою историческую и потомственную связь с казачеством. На сегодня созданы все условия, чтобы казачья молодежь активно участвовала в общественной жизни. Реализуются хорошие проекты, направленные на сохранение самобытной казачьей культуры».
Одной из тем семинара станет также привлечение казаков в мобилизационный, людской резерв. «Восстанавливается историческая традиция, когда казаки это люди, которые в числе первых готовы встать на защиту Родины», — подчеркнул Бедкин.
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