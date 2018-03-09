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Главные новости Тюменской области
10:42  09 марта 2018 0

«Видимо, экологически чистые». На 8 Марта тюменцу продали огурчики с червями. ФОТО

Виды города. Нижневартовск, торговая сеть магнит
Банка с червями была приобретена в «Магните»Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В магазине сети «Магнит» в Тюмени местный житель купил банку маринованных огурцов с червями. Фотографиями продукта он поделился в соцсети.

Пост опубликовал паблик «ЧП и ДТП Тюмень». «Купил сегодня огурчики в «Магните», — говорит Владимир Курносов о покупке, совершенной в Международный женский день. Опарыши находились в огурцах производителя «Бондюэль». Один из комментаторов отметил, что ему тоже попадались такие. «Видимо, экологически чистые», — принялись шутить в Сети, отмечая, что «червяк плохое есть не станет». Вскоре дискуссия дошла до того, что растить зелень и огурцы следует лично, чтобы быть уверенным в качестве продукта.

Ранее жительница Тюмени купила в одном из супермаркетов банку с печенью трески. В консервах она обнаружила останки паразитов. На неудачную покупку женщина пожаловалась в социальных сетях.

Семен Гринберг
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