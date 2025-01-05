05 января 2025

Зеленский признался, что Трамп не позвал его на инаугурацию

© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский заявил, что не может приехать на инаугурацию президента США без приглашения
Зеленский заявил, что не может приехать на инаугурацию президента США без приглашения Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что ему хотелось бы побывать на инаугурации Дональда Трампа, выигравшего президентские выборы США. Однако предложения от избранного президента Америки Зеленскому не поступало. Об этом Зеленский рассказал американскому журналисту Лексу Фридману.

«Я бы хотел. <...> Но, честно, я не могу приехать вот так, во время войны, потому что президент Трамп меня напрямую не приглашал», — пояснил Зеленский Лексу Фридману.

Инаугурация Трампа должна состояться в январе. Предполагается, что урегулирование украинского конфликта начнется после того, как Дональд Трамп официально вступит в должность, передает Телеканал 360.

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Президент Украины Владимир Зеленский признался, что ему хотелось бы побывать на инаугурации Дональда Трампа, выигравшего президентские выборы США. Однако предложения от избранного президента Америки Зеленскому не поступало. Об этом Зеленский рассказал американскому журналисту Лексу Фридману. «Я бы хотел. <...> Но, честно, я не могу приехать вот так, во время войны, потому что президент Трамп меня напрямую не приглашал», — пояснил Зеленский Лексу Фридману. Инаугурация Трампа должна состояться в январе. Предполагается, что урегулирование украинского конфликта начнется после того, как Дональд Трамп официально вступит в должность, передает Телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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