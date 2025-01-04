Борт авиакомпании Utair 4 января должен был вылететь из Урая (ХМАО) в Тюмень в 14:20. По данным онлайн-табло Рощино, прибытие самолета перенесено почти на 3,5 часа.
«Рейс Utair по маршруту Урай — Тюмень 4 января 2025 должен был прибыть в 14:20. Расчетное время прибытия 4 января 2025 в 17:40», — сообщается на сайте тюменской авиагавани.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в справочную службу аэропорта Тюмени с просьбой прокомментировать задержку рейса. Там пояснили, что перенос времени прибытия связан с технической неисправностью самолета.
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