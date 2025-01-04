Рейс из ХМАО задерживает вылет в Тюмень более чем на три часа. Скрин

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Самолет не смог вылететь во время из-за технической неисправности
Самолет не смог вылететь во время из-за технической неисправности Фото:

Борт авиакомпании Utair 4 января должен был вылететь из Урая (ХМАО) в Тюмень в 14:20. По данным онлайн-табло Рощино, прибытие самолета перенесено почти на 3,5 часа.

«Рейс Utair по маршруту Урай — Тюмень 4 января 2025 должен был прибыть в 14:20. Расчетное время прибытия 4 января 2025 в 17:40», — сообщается на сайте тюменской авиагавани.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в справочную службу аэропорта Тюмени с просьбой прокомментировать задержку рейса. Там пояснили, что перенос времени прибытия связан с технической неисправностью самолета.

Рейс прибудет в Тюмень в 17:40 4 января
Рейс прибудет в Тюмень в 17:40 4 января
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Борт авиакомпании Utair 4 января должен был вылететь из Урая (ХМАО) в Тюмень в 14:20. По данным онлайн-табло Рощино, прибытие самолета перенесено почти на 3,5 часа. «Рейс Utair по маршруту Урай — Тюмень 4 января 2025 должен был прибыть в 14:20. Расчетное время прибытия 4 января 2025 в 17:40», — сообщается на сайте тюменской авиагавани. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в справочную службу аэропорта Тюмени с просьбой прокомментировать задержку рейса. Там пояснили, что перенос времени прибытия связан с технической неисправностью самолета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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