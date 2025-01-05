Как самозанятой получить декретные

К концу прошлого года число самозанятых в России, по данным Федеральной налоговой службы, достигло девяти млн человек. Из них 42 % — женщины, средний возраст которых 35 лет. Можно ли без официального трудоустройства рассчитывать на детские пособия и пособия по беременности? URA.RU выяснило, какие выплаты полагаются самозанятым мамам.
Маткапитал дают всем
Независимо от доходов, самозанятая женщина имеет право на единовременное пособие при рождении ребенка и материнский капитал. С 1 февраля 2025 году сумма единовременного пособия составит 26 400 руб. Маткапитал на первого ребенка в наступившем году равен 676 398 руб., на второго или последующих детей — 893 835 руб. Родители, которые уже оформили маткапитал на первенца, при рождении второго получат доплату — 217 436 руб.
Еще одна мера государственной поддержки — единое ежемесячное пособие на детей и беременных женщин, — самозанятая мама сможет получать только, если среднедушевой доход ее семьи не превышает прожиточного минимума в регионе. Это пособие платят малообеспеченным гражданам при беременности, если встать на учет в срок до 12 недель, а также на детей от рождения до 17 лет. Размер пособия не фиксированный и зависит от нуждаемости семьи — 50,75 или 100% прожиточного минимума в регионе. В этом году в среднем по стране беременная женщина сможет получать от 9665 до 19 329 руб. в месяц в зависимости от нуждаемости. Пособие на ребенка составляет от 8 601 до 17 201 руб. в месяц.
Чтобы получать эту выплату, самозанятой нужно соответствовать нескольким условиям. В частности, иметь доход ниже прожиточного минимума, годовой заработок от самозанятости больше двух минимальных размеров оплаты труда, а имущество членов семьи не должно превышать установленный законом перечень.
За декретные придется заплатить
Если женщина имеет официальное трудоустройство, работодатель платит за нее налоги в Социальный Фонд России. Что впоследствии дает право на получение пособия по беременности и родам. Самозанятые от этих взносов освобождены, соответственно и права на выплату они не имеют.
Если самозанятая хочет получить декретные, ей следует заранее оформить ИП и подключиться к программе добровольного социального страхования. Взносы нужно внести перед годом, когда женщина собирается уходить в декрет. Сумма взносов для ИП ежегодно устанавливается в размере 2,9% от утвержденного минимального размера оплаты труда, умноженного на 12 месяцев. ИП-самозанятые, которые платят за себя добровольные взносы, получают только минимальную сумму пособия. Кроме декретных, женщина, заплатившая взносы за прошлый год, будет получать пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Его рассчитывают как 40% от МРОТ, но оно не может быть ниже минимального размера. С 1 февраля минимальный размер пособия до полутора лет составит 9991 руб.
Без прав на соцпакет
Вопрос трудовых и социальных гарантий для самозанятых сейчас стоит очень остро, — заявил в беседе с URA.RU президент Объединения самозанятых России Игорь Жмакин. Об этом говорит и то, что Министерство труда подготовило законопроект о добровольном социальном страховании для самозанятых, согласно которому плательщики НПД (налог на профессиональный доход — URA.RU) смогут делать взносы в Соцфонд и получать выплаты по временной нетрудоспособности. Но будет это не раньше 2026 года.
По словам Жмакина, объединение провело опрос среди самозанятых. Большая часть опрошенных высказалась за софинансирование оплаты взносов государством, другая часть — за то, чтобы фиксированный процент от выручки направляли в Соцфонд. «Самозанятые — это сознательные граждане, которые думают о будущем и готовы делиться доходами в обмен на социальные гарантии от государства», — подчеркнул руководитель объединения.
В беседе с агентством, Игорь Жмакин отметил, что когда в России принимали закон о налоге на профессиональный доход, то думали в основном о легализации работников, которые трудятся на себя и при этом не могут открыть ИП. Поэтому речь шла о небольших налогах, 4% и 6%, чтобы завлечь эту массу людей в легальную экономику. «Сейчас, когда стало понятно, что эксперимент удался, и самозанятых девять млн человек, необходимо поднимать вопрос о соцгарантиях, в том числе для женщин в декретном отпуске», — уверен он.
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